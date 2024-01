Taynan estava no banco do Sporting e entrou em campo para cortar um ataque do Benfica

À entrada para o minuto final no Benfica-Sporting , referente à final da Taça da Liga de futsal, os encarnados aproximavam-se da área leonina pela direita quando Taynan, que naquele momento era suplente, entrou dentro de campo para cortar a jogada de perigo das águias. O gesto do ala leonino gerou revolta entre os benfiquistas, com o jogo a ser momentaneamente interrompido para os ânimos serenarem.Após consultarem as imagens, os árbitros mostraram amarelo ao internacional pelo Cazaquistão, algo que desagradou aos elementos do Benfica, que pediam uma punição mais severa.Pouco depois, o conjunto verde e branco marcaria mais um golo (2-4), rumo à conquista da prova.