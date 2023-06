Alexandre Pinto: «É preciso não ter medo de ganhar»

Após a derrota (1-0) na visita ao Nun'Álvares, no jogo 2 da final do playoff do campeonato de futsal feminino, Alexandre Pinto lamentou a falta de eficácia do Benfica.

"Há que dar os parabéns ao Nun'Álvares, porque venceu e fez mais golos. Se o resultado é justo ou não é justo, pouco importa. Quem entrou como entrámos, passivos, com intensidade muito abaixo do desejável para esta equipa, deu armas ao nosso adversário para acreditar que a vitória era possível", começou por referir o técnico das águias no final do encontro.





"Depois de 20 minutos menos bons, na segunda parte fomos essencialmente ineficazes. Criámos uma série de ocasiões. Por mérito da guarda-redes adversária, mas não só, desperdiçámos muitas oportunidades. Isso traduziu-se na vitória do Nun'Álvares. Não fomos eficazes no quatro para três, nem no cinco para quatro. A ineficácia esteve com esta equipa, coisa que não costuma acontecer", acrescentou, apontando já a uma resposta no jogo 3 onde diz ser preciso "não ter medo de ganhar"."Acredito plenamente nas minhas jogadoras para dar a resposta necessária já no domingo [no terceiro jogo]. É preciso manter a intensidade durante os 40 minutos e não apenas em 20, é preciso não ter medo de ganhar, é preciso andar para a frente, é preciso construir com o objetivo claro da baliza. Hoje, nem sempre fizemos isso. Na parte final [de hoje], jogámos com mais emoção do que razão", apontou.