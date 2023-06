Bruno Silva satisfeito com jogadoras após triunfo frente ao Benfica: «Estiveram esplêndidas»

Bruno Silva mostrou-se satisfeito com as suas jogadoras, após o triunfo (1-0) do Nun'Álvares frente ao Benfica no jogo 2 da final do playoff de futsal feminino."[O jogo] valeu pelo espetáculo que ambas as equipas proporcionaram hoje. Tínhamos de fazer algo diferente do que fizemos no primeiro jogo [derrota por 2-0]. Tínhamos de ser mais capazes com bola, quer em ataque organizado, quer em transição. Precisávamos que as tomadas de decisão fossem melhores. Elas estiveram esplêndidas", começou por dizer após o encontro."Gostaríamos de ter feito mais um pouco, mas estamos a defrontar um adversário com muita qualidade. Obrigou-nos, no final da primeira parte, a não permitir que pressionássemos tanto, a baixarmos mais o bloco. Na segunda parte, estivemos em bloco baixo. Fisicamente, não seríamos capazes de aguentar 40 minutos a pressionar", acrescentou, destancando depois a importância do triunfo, numa eliminatória decidida à melhor de cinco jogos."Hoje era fulcral ganharmos e empatarmos a eliminatória. Não queríamos chegar a domingo [para o terceiro jogo] com o resultado em 2-0. Sabemos que, daqui a semana e meia, voltaremos a estar cá para o jogo quatro, mas, antes disso, temos o jogo três, onde nos esperam muitas dificuldades e um ambiente hostil. Mas gostamos de estar nas decisões. Para estar nas decisões, temos de lidar com esses momentos", frisou.