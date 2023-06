Dérbi da final do campeonato de futsal entre Benfica e Sporting vale mais de 7 mil euros em multas

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol determinou, esta quarta-feira, o valor das multas a Benfica e Sporting pelos factos ocorridos no jogo 4 da final do campeonato de futsal, que se disputou há uma semana, no dia 21, e que terminou com vitória dos leões na Luz (1-2) e respetiva conquista do troféu.O Benfica foi multado em 3.443 euros pela utilização, por parte dos adeptos, de material pirotécnico, entre os quais "flashlights, petardos e tochas".Além disso, as águias terão de pagar 1.530 euros por entoarem, "no momento dos festejos do golo da sua equipa, um som idêntico ao de um verylight", e por arremessarem objetos para dentro do terreno de jogo. "Adeptos afetos à equipa do Benfica (...) arremessaram um copo vazio para dentro das linhas de jogo, não atingindo qualquer agente desportivo nem provocando qualquer impacto no decorrer do jogo, por ter sido retirado de imediato por um atleta da equipa do Benfica", pode ler-se no comunicado do CD da FPF.Já o Sporting foi condenado a pagar um total de 2.142 euros por cânticos ofensivos e arremesso de objetos perigosos, entre os quais uma cadeira. Um desses momentos aconteceu quando o plantel feminino dessa modalidade das águias 'desfilava' com o troféu de campeão nacional, altura em que Ana Catarina, atleta das encarnadas, "saltou e gesticulou" em frente aos adeptos dos leões.Foram ainda instaurados processos disciplinares a ambas as equipas. No total, as multas ascendem aos 7.115 euros.