Benfica-Sporting, em direto

há 1 horas 19:44

Hoje pode haver campeão na Luz

Boa noite! Seja bem-vindo ao acompanhamento em direto do dérbi entre Benfica e Sporting, o quarto da final do playoff da Liga Placard de futsal. A partida, que tem início agendado para as 21:30, será disputada no Pavilhão da Luz e poderá ditar o encerramento do campeonato, uma vez que os leões sagram-se campeões nacionais em caso de vitória hoje na casa do rival. Cabe aos encarnados impedir que o Sporting festeje o título nacional pela terceira época consecutiva na sua casa e levar a final à 'negra'.



Recorde-se que o Sporting está em vantagem na final, depois de ter vencido os dois jogos já disputados no Pavilhão João Rocha. No primeiro dérbi, o leão goleou o Benfica por 5-1, tendo levado a melhor também no jogo 3, embora por 3-2, com recurso a prolongamento. Pelo meio, o Benfica venceu o único jogo até ao momento disputado no Pavilhão da Luz, por 3-2.

