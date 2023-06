Grande gesto de João Matos: capitão do Sporting consolou benfiquista Lúcio Rocha após o jogo

Logo após o fim do jogo no Pavilhão da Luz, que terminou com vitória do Sporting sobre o Benfica (1-2), após prolongamento, e consequente tricampeonato para os leões no futsal, João Matos apressou-se a consolar Lúcio Rocha, num grande gesto de desportivismo.As imagens captaram um abraço do capitão verde e branco ao jogador encarnado, que se encontrava na quadra desiludido com a derrota da sua equipa.