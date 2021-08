Elisandro reforça ataque do Sp. Braga

Elisandro é o mais recente reforço da equipa de futsal do Sp. Braga, tal como Record já tinha adiantado em abril. O pivô, de 34 anos, chega dos italianos do Real San Giuseppe, tendo passado ainda pelo Benfica e pelo Inter Movistar, ao serviço do qual venceu uma Liga dos Campeões (2017/18) ao lado de Pola, outro reforço dos bracarenses.





O internacional pela Geórgia vem assim acrescentar experiência ao plantel minhoto e mostra-se ansioso por voltar a pisar uma quadra em solo luso."O Sp. Braga é uma grande equipa, tem um bom projeto e grandes ambições. Estou aqui para contribuir e estou ansioso para que a temporada comece", começou por referir, antes de revelar o motivo que o fez aceitar o convite do clube."A Liga Placard está a ficar muito competitiva. O que me cativou foi a ambição do SC Braga: de querer fazer uma boa equipa, competir e fazer história. Espero ajudar o clube com a minha experiência, após ter jogado em grandes competições e ter sido campeão", destacou o jogador que, na primeira passagem por Portugal, marcou 34 golos com a camisola do Benfica, na época 2016/17.Trata-se do quinto reforço do Sp. Braga para a temporada 2021/22, depois de Pola