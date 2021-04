Elisandro é reforço do Sp. Braga para as próximas duas épocas

Elisandro vai ser jogador do Sp. Braga nas próximas duas temporadas, sabe Record. O experiente pivô brasileiro, de 34 anos – que representou o Benfica em 2016/17 e que conquistou uma UEFA Futsal Cup com a camisola do Inter Movistar –, será anunciado nos próximo dias como reforço do emblema minhoto.





Internacional pela Geórgia, apesar de ter nascido no Brasil, Elisandro é uma das figuras do Real San Giuseppe, 9º classificado da liga italiana de futsal. O Sp. Braga pretende elevar o nível competitivo para a próxima temporada e a contratação do goleador faz parte dessa mesma estratégia.Elisandro começou a carreira em 2005 no Brasil, no modesto Carlos Barbosa, passando, depois, por Cascavel Futsal, ALAF Futsal, Assoeva, São Paulo, Jaraguá Futsal, Joinville, Corinthians e Intelli. Pelo meio viveu uma curta experiência na Rússia ao serviço do Spartak Schelkovo.A mudança definitiva para o futsal europeu aconteceu pelas mãos do Benfica, em 2016. Nessa época, a única em que vestiu as cores encarnadas, marcou 34 golos em 33 jogos e conquistou a Supertaça e a Taça de Portugal. As exibições de alto nível valeram-lhe a mudança, na temporada seguinte, para o Inter Movistar, onde foi colega de Ricardinho durante três anos. Sagrou-se bicampeão espanhol, venceu uma Supertaça de Espanha e, em 2017/18, festejou o maior título da carreira, ao bater o Sporting na final da Liga dos Campeões, por 5-2 (marcou um dos golos).