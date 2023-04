há 1 horas 19:31

Fim do jogo na Póvoa de Varzim

Benfica 3-2 Ferreira do Zêzere. Triunfo suado do Benfica, que carimba assim a passagem à final da Taça de Portugal de futsal. Apesar disso, há muito mérito na forma como o Ferreira do Zêzere discutiu o jogo. De resto, David Costa teve uma boa oportunidade para fazer o empate no último lance da partida.