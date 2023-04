Mário Silva: «Faltou-nos traduzir a superioridade no meio-campo ofensivo em eficácia»

Na primeira meia-final do dia da Taça de Portugal de futsal, isto na vertente masculina, o Benfica venceu o Ferreira do Zêzere por 3-2 . Apesar de estar naturalmente satisfeito com a passagem ao jogo decisivo da prova, o treinador do Benfica, Mário Silva, deixou alguns reparos à exibição dos seus jogadores."O resultado espelha a atitude competitiva que o Ferreira do Zêzere colocou aqui em campo, não o que aconteceu em campo. Estivemos grande parte do jogo por cima, ou até mesmo em todo o jogo, e estivemos bem no controlo do trabalho do pivot. O que nos faltou foi traduzir essa superioridade no meio-campo ofensivo em eficácia, faltou-nos algum golo. Desperdiçámos muitas situações que deviam ter sido finalizadas com mais um passe ou mais um toque", começou por referir, dando ênfase ao facto de ainda ter poucas unidades de treino com a equipa: "Nós temos oito treinos e, nesse período, tivemos de selecionar o que queremos melhorar já. Depois vamos aprimorando e introduzindo o que acreditamos que podemos melhorar mais à frente. Estamos a disputar uma competição a eliminar, portanto quisemos melhorar alguns aspetos defensivos em que ainda não somos tão poucos- e, apesar de ainda termos um longo caminho, já somos mais competentes dentro da quadra. No aspeto ofensivo temos algumas coisas novas e entendo que esses comportamentos ainda não são naturais para os jogadores. Isso cria algum desconforto e houve essa dúvida nos últimos dez metros para finalizarmos".O timoneiro das águias apontou já baterias à final, na qual enfrentará Sporting ou Nun’Álvares. "É uma final que queremos ganhar, viemos para cá com esse objetivo. Isto não é dito da boca para fora, independentemente do nível de preparação que temos nesta altura viemos cá para ganhar e é isso que vamos fazer. Não vamos ser hipócritas ao ponto de acharmos que os adversários que podemos ter na final amanhã são iguais, existe um [Sporting] que requer maior exigência. Vamos ter o mesmo critério, a mesma honestidade no trabalho e a mesma humildade competitiva para encararmos seja que adversário for", rematou.