há 4 horas 16:24

João Matos: «Grupo está motivado e ambicioso, com uma vontade tremenda de ganhar a terceira Champions»

O capitão do Sporting, João Matos, também compareceu na antevisão à final, considerando que a chave do triunfo passará pela crença dos jogadores nas suas qualidades e como poderão anular a estratégia do Palma, mas com consciência dos perigos do adversário. "O grupo está motivado e ambicioso, com uma vontade tremenda de ganhar a terceira Liga dos Campeões, mas conscientes dos perigos do adversário. Acreditamos muito no nosso valor. A chave passará muito por acreditar nas nossas qualidades e na forma de poder anular o Palma, também com desconfiança no que podem apresentar", realçou.

Único jogador presente em todas as sete finais europeias do Sporting, João Matos disse que, apesar da maior importância, "dorme-se tranquilamente" na véspera, revendo o plano de jogo "com calma, adormecer sobre esse tema e acordar com isso bem fresco". "Há pequenos ajustes que temos de fazer. É a beleza deste desporto, é o jogo do 'gato e do rato'. Eles defenderam mal o 5x4, certamente vão preparar coisas diferentes para nos surpreender e nós também. Há pouco tempo para isso, mas os pormenores fazem a diferença e queremos muito que os pormenores saiam a nosso favor", concluiu o fixo.

O Sporting, campeão europeu em 2018/19 e 2020/21, defronta os espanhóis do Palma, estreantes em competições continentais, na final da Liga dos Campeões de futsal, no domingo, às 19:00 (horas de Lisboa), no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca.