Nuno Dias e o golo anulado ao Sporting: «Se os árbitros fizerem sempre assim, os jogos terão 25 faltas por parte»

Nuno Dias não escondeu a desilusão após o Sporting ter perdido a Liga dos Campeões de futsal nos penáltis, diante do Palma Futsal. O técnico leonino considerou que a sua equipa foi melhor e abordou ainda o golo anulado a Sokolov, que deixaria os leões em vantagem na 2.ª parte.





"Foi um jogo intenso, bem disputado e equilibrado. Todos os lances foram disputados no limite. Entrega absolutamente fantástica dos jogadores. O Palma marcou um golo numa subida do guarda-redes, num lance que até foi feliz pela forma como a bola sobrou, os ressaltos sobraram sempre para eles. Depois empatámos, marcámos e passámos para a frente a três ou quatro minutos do fim. Infelizmente não validaram o golo e o jogo foi para prolongamento. Acho que fomos melhores sinceramente, apesar de o jogo ter sido muito equilibrado. Nos penáltis sabemos que podem tombar para qualquer lado. O Palma foi mais feliz e mais competente nesse momento do jogo e parabéns ao Palma por vencer pela primeira vez esta competição. Zero a apontar aos meus jogadores. Estiveram irrepreensíveis na atitude, na entrega e na luta. Só tenho de estar contente com o que fizeram", começou por referir Nuno Dias à Sporting TV, passando depois a comentar o golo anulado.

"Isso fica mais para vocês [jornalistas], mas acho que na altura em que passamos para a frente com um lance desses, sempre que os árbitros quiserem marcar falta aos pivot, os jogos vão ter 25 faltas por parte. Se marcaram este da maneira como marcaram, quando estão os dois a agarrar, pelo que percebi e penalizarem-nos. Mas focar mais no que podemos controlar e deixar esse lances para vocês", afirmou o técnico leonino, que apontou já baterias ao campeonato nacional e reiterou que "já chega de perder finias".



"Agora recuperar animicamente. Estamos desolados, não só por perdermos, mas pela forma como perdemos e pela oportunidade que podíamos ter aproveitado. O equilíbrio foi nota dominante, mas podia ter caído para nós. A seguir vem a Liga e temos de nos focar nessa conquista, porque já chega de perder finais", sustentou, deixando, por último, uma palavra aos adeptos do Sporting.



"Sabem que podem contar sempre connosco. É o nosso ADN. Esta maneira de estar, de luta, entraga, empenho e dedicação total pode não chegar. Uma vezes vai cair para nós e outros não, mas isso nunca vai faltar. Agradeço o apoio que nos deram aqui. Mostra que gostam de nós. A única forma que temos de lhes agradecer é prometer que vamos continuar a trabalhar no sentido de alcançar as próximas competições", concluiu.