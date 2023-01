Higor de Souza sofre recaída e é operado

O pivot Higor de Souza sofreu uma recaída na lesão sofrida no quinto metatársico e foi operado hoje, conforme comunicou o Benfica no seu site oficial."O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Higor foi submetido nesta quinta-feira, 5 de janeiro, a uma intervenção cirúrgica. Este procedimento tornou-se necessário após se ter verificado uma complicação da cirurgia prévia a fratura de stress do quinto metatársico efetuada ao serviço do Palma Futsal", pode ler-se. Os encarnados adiantam ainda que o futsalista ficará "ausente dos compromissos da equipa nos próximos meses".Recorde-se que o brasileiro de 24 anos foi contratado neste verão ao Palma Futsal, depois das águias pagarem a cláusula de rescisão do jogador. Na altura, a imprensa espanhola adiantou que os valores da cláusula rondavam os 200 mil euros Esta temporada, o pivot participou apenas em quatro partidas com a camisola do Benfica, tendo disputados dois jogos no campeonato e outros tantos na Liga dos Campeões.