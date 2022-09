Benfica paga cláusula de rescisão e contrata Higor de Souza

O Benfica vai pagar a cláusula de rescisão para contratar Higor de Souza, segundo informa o Palma Futsal no site oficial. O jogador brasileiro, de 24 anos, jogava no emblema do campeonato espanhol desde 2020, altura em que se transferiu do Corinthians.Higor junta-se a Diego Nunes que foi seu companheiro de equipa no Palma até que... as águias também o contrataram neste defeso . Da mesma forma, o clube da Luz pagou a cláusula de rescisão de Diego Nunes (pouco mais de 200 mil euros) para assegurar os serviços do jogador. A mesma, no caso de Higor, não é revelada, mas o 'Diario de Mallorca' garante que o valor é semelhante ao do compatriota: 200 mil euros."Este fim-de-semana o clube lisboeta já procedeu à garantia do pagamento da cláusula que liberta o jogador do seu contrato com a equipa das Baleares. Repete-se a história que aconteceu em agosto com Diego Nunes, com o Benfica também a pagar a cláusula de rescisão. Neste caso, dado que a época já começou e que o período de transferências está encerrado há semanas em Espanha, o que não acontece em Portugal, o Palma Futsal não pode ir ao mercado nem recuperar nenhum dos jogadores que tem emprestado. Não poderá compensar uma perda tão importante", pode ler-se no comunicado no site oficial do clube espanhol.O Palma Futsal garante que a despedida do clube acontece numa conferência de imprensa que decorre na segunda-feira.