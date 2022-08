Benfica vai pagar mais de 200 mil euros para ter Diego Nunes

"O extremo internacional brasileiro tem autorização do clube para se deslocar a Portugal esta segunda-feira à tarde para fazer um exame médico no SL Benfica e finalizar a sua transferência depois de o clube português ter decidido pagar a cláusula de rescisão", pode ler-se em comunicado.



O jogador que estava no Palma Futsal desde 2017 irá também realizar uma conferência de imprensa de despedida na segunda-feira. "O clube rejeitou todas as ofertas feitas pelo SL Benfica nas últimas semanas, tentando mesmo renovar com o jogador, mas foi impossível dada a irrefutável oferta feita pelo clube português. Por fim, a confirmação do pagamento da cláusula e o entusiasmo do jogador por dar um salto tão importante na sua carreira fizeram com que o Palma Futsal facilitasse a sua viagem para fechar a operação", pode ainda ler-se no site do Palma Futsal.



Diego Nunes começou no Barueri, no Brasil, e jogou ainda no Al-Rayyan e Chonburi.





