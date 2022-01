Jorge Braz: «Melhor selecionador do Mundo? Há muito a fazer e coisas novas para inventar»

Jorge Braz foi considerado o melhor selecionador do Mundo pela quarta vez consecutiva, num prémio atribuíudo pelo portal 'Futsal Planet', que também elegeu a Seleção Nacional como a melhor de 2021. Esta quarta-feira, após a vitória de Portugal diante da Sérvia no arranque do Europeu, o técnico de 49 anos foi confrontado com a distinção e garantiu que o seu foco é no futuro e sempre com objetivo de fazer mais e melhor."É um excelente reconhecimento para Portugal. Nunca me sinto melhor do que ninguém. Há trabalho para fazer e coisas novas para inventar e inovar, para andarmos sempre para a frente. Orgulho, claro, pelo futsal português, mas não me sinto melhor que ninguém. Há muito para fazer neste Europeu", disse Jorge Braz, ao Canal 11.