Jorge Braz e Seleção Nacional eleitos melhores do Mundo pelo Futsal Planet

No ano que Portugal conquistou um inédito título mundial, o portal Futsal Planet elegeu a Seleção Nacional de futsal como a melhor do Mundo de 2021 e Jorge Braz como melhor selecionador.O Sporting arrasou igualmente entre as distinções do Futsal Planet, com quatro prémios . Já Ana Catarina Pereira, do Benfica, foi eleita a melhor guarda-redes do Mundo pela terceira vezMelhor jogador: Ferrão (Barcelona)Melhor árbitro: Juan Gallardo (Espanha)Melhor jogadora: Amandinha (Brasil)Melhor treinador feminino: Julio Delgado (CD Burela)Melhor clube feminino: CD Burela (Espanha)Melhor selecionadora: Cláudia Pons (Espanha)Melhor seleção feminina: Espanha