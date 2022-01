Ana Catarina Pereira é a melhor guarda-redes do Mundo pela terceira vez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A jogadora, de 29 anos, bateu a concorrência de Ana Carolina (Montesilvano), Bianca Moraes (Cascavel), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Jozi (Burela), Missi (Barateiro Futsal), Sagaidachna (WFC Tesla), Silvia Outón (Marín Futsal), Maria Surnina (ZHMFK Normanochka) e Farzaneh Tavasoli (Saipa Tehran).

Ana Catarina Pereira foi considerada a melhor guarda-redes do Mundo, em 2021, pela terceira vez na história, um prémio atribuído pelo portal 'Futsal Planet'.A futsalista portuguesa do Benfica e da Seleção Nacional arrebatou o prémio em 2020 e também em 2018. Em 2015, 2016, 2017 e 2019, Ana Catarina terminou no segundo lugar.