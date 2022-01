Sporting arrasa nos prémios do Futsal Planet: leão fica com quatro distinções mundiais

O Sporting foi o grande vencedor dos prémios 'Futsal Planet' de 2021, que distinguiram os melhores do ano no futsal mundial. O leão conseguiu arrecadar quatro dos cinco prémios referentes a equipas, 'perdendo' apenas o prémio mais desejado - o de melhor jogador do Mundo -, que foi para o brasileiro Ferrão, do Barcelona. Ficam, por isso, em Alvalade os prémios de(Zicky Té),(Nuno Dias),(Guitta) e também o deUm incrível registo por parte da formação do Sporting, que em 2021 conquistou o campeonato nacional, a Supertaça, a Taça da Liga e ainda a Liga dos Campeões.