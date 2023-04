Miguel Ferreira: «Não procurámos destruir o jogo do Benfica, jogámos sim olhos nos olhos»

Apesar da derrota frente ao Benfica, que ditou a eliminação do Ferreira do Zêzere da Taça de Portugal de futsal, Miguel Ferreira, coordenador dos ribatejanos, deu ênfase àquilo que considera ter sido uma boa exibição da sua equipa."Um jogo é feito de momentos e esse do [3-2 para o Benfica] foi fundamental. Mais do esse lance, acabou por se revelar fundamental o momento em que falhámos o empate a um segundo do final. É o que é. Interessa-me realçar a atitude da equipa a tentar construir. Não tentámos destruir o jogo do Benfica, mas jogámos olhos nos olhos. Evidentemente, ninguém duvida que o Benfica é uma das melhores equipas do mundo e tem uma qualidade individual e coletiva imensa. Tentámos com as nossas armas equilibrar o jogo e o resultado, mas procurando jogar. É evidente que o Benfica tem mais posse de bola e oportunidades, até porque tem mais qualidade, treino e tudo. Demos o nosso máximo e acho que dignificámos a camisola e as gentes de Ferreira do Zêzere, bem como quem que nos veio acompanhar [na bancada]. Discutimos até ao último segundo e foi importante para nós sentir isso. Depois, o Benfica ganhou e está de parabéns, tal como a nossa equipa, que esteve na luta até ao apito final", começou por dizer.Realçando todo o trabalho que foi feito ao longo da época e que permitiu ao Ferreira do Zêzere ficar a "passinho" da final, Miguel Ferreira apontou já baterias ao futuro: "Sabemos que é muito difícil [alcançar os playoffs], face à questão pontual e a um calendário que não está muito a nosso favor, mas a última coisa é desistir. Ninguém vai deixar de lutar até ser matematicamente possível. Faltam três jogos. Se conseguirmos alcançar alguma coisa, fantástico. Mantendo a atitude, tudo é possível", sublinhou.