Nuno Dias e o embate com o Benfica: «Vai ser um jogo difícil, emocional e agressivo»

O Sporting recebe o Benfica, amanhã, a partir das 21h30, no Pavilhão João Rocha. Em mais um dérbi de futsal, os dois rivais jogam agora por três pontos e, do lado dos leões, 'matar' as aspirações das águias em tentarem chegar ao 2.º lugar e manter a perseguição ao líder Sp. Braga, enquanto os encarnados não podem deslizar para não verem o fosso aumentar.Na antecâmara do encontro, Nuno Dias garante que, apesar do elevado conhecimento que as duas equipas têm da outra, haverá golos e espetáculo."Os treinadores tentam sempre alterar e ajustar algumas coisas, por isso é que em todos os dérbis acontecem golos de estratégia, de situações com que não se está a contar e certamente o Benfica terá alguma coisa a preparar para este jogo, assim como nós havemos de nos preparar para isso e para outras coisas. Pela análise que fizemos, podemos achar que ainda podemos melhorar mais e que ainda podemos surpreender em algumas situações, mas haverá sempre momentos em que conseguimos ajustar. Para isso é que servem as avaliações, as análises, os vídeos e essas coisas todas. Felizmente, temos acesso a tudo isso e temos de o aproveitar a nosso favor", começou por referir o técnico dos leões.Depois da vitória da final da Taça da Liga, que ficou marcada pelo polémico episódio de Taynan , os leões vão procurar dar continuidade à hegemonia sobre o rival e, naturalmente, manter a perseguição ao líder Sp. Braga."Nós temos de fazer o nosso papel para nos aproximarmos do Sp. Braga, sabendo que não dependemos só de nós e que temos de esperar uma 'escorregadela', mas isso é o trabalho do Sp. Braga e pouco nos interessa. A nós interessa-nos é focarmo-nos no que temos de fazer e o que nós temos de fazer é ganhar os nossos jogos, agora é um dérbi, que à imagem do que têm sido sempre, vai ser um jogo difícil, emocional e agressivo durante os 40 minutos. Vamos ter de nos preparar para isso, independentemente de nós estarmos a dois pontos do Sp. Braga e de o Benfica estar a dez, isso pouco importa neste momento. Importa-nos é fazer o nosso papel, ganhar para, na pior das hipóteses, continuar a perseguição ao líder e aumentar a vantagem para o terceiro classificado", atirou o treinador campeão nacional em oito ocasiões, frisando: "A pressão num dérbi é igual para os dois. Ainda falta muito campeonato. Cabe-nos vencer os nossos jogos ou pelo menos fazer tudo o que está ao nosso alcance para o conseguir."Depois do dérbi de amanhã, Sporting e Benfica têm novamente encontro marcado no dia 3 de março para a Taça de Portugal. Apesar de serem dois jogos com características difentes, Nuno Dias sublinha que o objetivo será o mesmo. "São 40 minutos de cinco contra cinco, mais os outros que vão estar de fora para entrarem. A única diferença é que depois será um jogo a eliminar em que alguém irá ficar de fora. O jogo em si não vai ser diferente daquilo que é o jogo da Liga. Ninguém joga de maneira diferente por ser um jogo da Taça ou do Campeonato. As equipas jogam sempre para ganhar, principalmente estas duas, independentemente da competição que for, portanto, acho que as abordagens vão ser exatamente as mesmas", rematou.