Pedro Cary integra equipa técnica nacional de futsal

Pedro Cary vai integrar a equipa técnica nacional de futsal, ficando responsável pelos escalões de formação, nomeadamente os sub-15 e os sub-17.Internacional por 159 ocasiões, o ala/fixo de 39 anos, que terminou a carreira no final da época passada, esteve envolvido num dos pontos altos da Seleção Nacional, nomeadamente a equipa de Portugal que conquistou o Euro'2018, na Eslovénia.Licenciado em Educação Física, Pedro Cary está a frequentar a Pós-Graduação de Futsal, promovida pela FPF e Universidade da Beira Interior, e manifestou o seu entusiasmo ao site da FPF."O convite da Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente para a área de formação de futsal, vem no seguimento de todo o trajeto que fiz como atleta. Não me quero considerar um exemplo, prefiro considerar-me alguém que tem os bons valores do desporto. É um desafio muito interessante e fico grato a Jorge Braz por ter visto em mim a capacidade para ser mais um para ajudar ao nível da formação, não só do futsal, mas, acima de tudo, dos valores que temos de transmitir aos jovens da nossa formação", observou."Sou um felizardo. Passei por todas as divisões do futsal em Portugal. Joguei desde a segunda divisão distrital até à primeira divisão. Cada clube representou um crescimento da minha evolução como jogador. Isso para mim é muito importante, e é isso que eu quero passar aos jovens que sonhem alto, mas que, acima de tudo, tenham noção de que o reflexo dos seus hábitos diários é o que depois irá fazer a diferença. Em termos de formação é bom que sonhem alto, mas não se esqueçam que há valores, que há neste caso a vertente académica, que é algo importante e que deve ser conciliada. Esse é um fator que considero que deve ser passado aos mais jovens, que é possível alcançar sucessos desportivos com sucessos académicos", enfatizou Pedro Cary que, além do troféu conquistado em Ljubliana, Cary venceu por seis vezes o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal, ganhou em cinco ocasiões a Supertaça e uma vez a Taça da Liga, sagrando-se ainda campeão europeu de clubes. Foi ainda Campeão Mundial Universitário, em 2008. Ao longo da carreira, notabilizou-se por emblemas como Belenenses, Sporting, Zaragoza e Leões Porto Salvo.