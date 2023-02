Sporting diz não ter proposta em cima da mesa por novo treinador de futebol feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fonte oficial do Sporting garante que "neste momento não há qualquer nome em cima da mesa nem qualquer proposta por outro treinador" para a equipa feminina de futebol. "Mariana Cabral é a nossa treinadora", sublinha.Recorde-se que ontem o nome de Miguel Santos foi apontado ao lugar , uma vez que a treinadora de 35 anos termina contrato com os leões no final da temporada.