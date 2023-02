Miguel Santos pode suceder a Mariana Cabral no Sporting

Sete anos depois, o percurso de Mariana Cabral no Sporting pode estar a chegar ao fim. A treinadora de 35 anos termina contrato com os leões no final da temporada e, face aos resultados apresentados, o emblema leonino está à procura de um substituto.Ao queapurou, há vários nomes em cima da mesa, mas o de Miguel Santos agradou aos responsáveis leoninos. O técnico, de 38 anos, está atualmente sem clube, depois da experiência na Estónia, ao serviço do JK Tammeka, e de uma transferência falhada para a América do Sul. Em Portugal, Miguel Santos ganhou notoriedade quando liderou o Sp. Braga à conquista do campeonato nacional, da Taça de Portugal e da Supertaça. Apesar de, para já, ainda não existir qualquer abordagem ao treinador por parte do clube de Alvalade, o nosso jornal sabe que poderá estar a ser preparada uma proposta para assumir o comando da equipa principal na próxima temporada.Recorde-se que o Sporting ocupa neste momento o 3.º lugar da Liga BPI, a 10 pontos do líder Benfica, e que já foi eliminado da Taça de Portugal e Taça da Liga, curiosamente, pelo eterno rival da Luz.