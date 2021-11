há 1 horas 17:00

Carolina Mendes pede "jogo perfeito": «É uma potência do futebol feminino mundial»



Filipe Farinha

A internacional portuguesa Carolina Mendes disse este sábado que Portugal tem de fazer "um jogo perfeito" para bater a Alemanha na terça-feira, em Faro, em jogo da fase de qualificação para o Mundial'2023.



"Sabemos que é uma potência do futebol feminino mundial, com tudo o que isso implica. Sabemos que as dificuldades vão aumentar muito em relação ao último jogo [4-0 a Israel]. Vão ser 90 minutos muito exigentes e nós queremos estar à altura. Temos de fazer um jogo perfeito para conseguir um bom resultado", afirmou a atleta, em dia de aniversário [o 34.º], após o treino realizado sábado numa unidade hoteleira de Lagos.



A avançada explicou que a Alemanha, terceira no ranking da FIFA e que no historial contra Portugal somou quatro goleadas em quatro partidas, é "uma das melhores seleções da atualidade, tanto individual como coletivamente".



"É uma seleção muito forte com algumas das melhores jogadoras do mundo. Temos mesmo de estar preparadas e superfocadas para tentarmos fazer algo bonito na próxima terça-feira", assinalou a jogadora do Sp. Braga, que cumpriu a 100.ª internacionalização contra Israel, num jogo em que apontou um hat-trick no triunfo luso por 4-0.