Francisco Neto: «Sinto que estamos mais próximos das equipas de topo»

Francisco Neto mostrou-se orgulhoso da exibição de Portugal diante da Alemanha, apesar da derrota (1-3) , tendo destacado a segunda parte da equipa das Quinas."Acima de tudo, foi um fim de 1.ª parte bom e uma boa 2.ª parte, dentro do que eram os nossos intuitos. É sempre difícil dividir 90 minutos com a Alemanha. Não entrámos bem e sofremos muitos na primeira meia hora. Depois corrigimos, mas foi sempre a correr atrás do resultado. Estou orgulhoso pelo que as jogadoras fizeram, não baixaram os braços, lutaram e mostraram estar comprometidas com o processo e connosco. Foi um bom jogo nesse sentido. Estamos tristes pelo resultado, temos de refletir e tirar ilações do que fizemos de bom e corrigir o que fizemos mal", começou por dizer ao Canal 11, após o encontro."Penso que a seleção alemã nos respeitou. Podíamos ter feito mais golos, mas elas também. Foi um jogo demasiado aberto nos primeiros minutos para aquilo que eu gostaria, mas sinto que estamos mais próximos das equipas de topo. Ainda não estamos ao nível delas, mas estar trabaalhar para estar mais temp a esse nível. Temos de fazê-lo em 90 minutos", apontou, olhando aos quatro jogos que ainda faltam na qualificação para o Mundial'2023."Sempre dissemos que o objetivo era chegara a setembro de 2022 a depender sé de nós para o acesso direto ou para o playoff. Vamos continuar. Enquanto houver pontos para disputar vamos à procura deles", finalizou.Também Diana Silva comentou o jogo desta noite, em que Portugal fez história ao apontar o primeiro golo às alemãs em jogos oficiais, ao Canal 11."O resultado não era o que queríamos. Não começámos da melhor forma, abrimos espaços cruciais para os golos da Alemanha. Depois corrigimos, mas tarde, e os erros pagam-se caro. Vamos tentar corrigir no próximo jogo", afirmou Diana Silva, sublinhando ainda que a Seleção Nacional nunca baixou os braços."Soubemos reconhecer o que fizemos de errado, mudámos de atitude e subimos as linhas. Tivemos maior proveito e conseguimos bater-nos de frente contra uma seleção poderosíssima. Devíamos ter feito isso desde início. Damos sempre tudo em todos os jogos e é isso que vamos continuar a fazer", afirmou.