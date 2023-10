há 1 horas 17:06

Francisco Neto deixou o alerta

A seleção portuguesa reencontra hoje a Áustria, depois da derrota (1-2) em solo austríaco, na sexta-feira. Na antevisão, Francisco Neto alertou para as dificuldades de voltar a jogar tão cedo com o mesmo adversário. "Há um grande perigo de jogar consecutivamente com a mesma equipa. É muito fácil olharmos para os 45 minutos que fizemos e dizermos que vai ser tudo igual, mas não podemos agarrar-nos e focarmo-nos apenas no jogo passado. Da nossa parte, só é necessário virmos com a mesma preparação, porque temos este lado de pequena 'vingança'. Temos aqui uma oportunidade de corrigir os nossos erros e manter a cabeça erguida, porque o jogo vai ter uma história diferente", afirmou o selecionador Nacional.