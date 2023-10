há 3 horas 19:04

Portugal sofre a segunda derrota na Divisão A da Liga das Nações



Getty Images

Portugal sofreu esta sexta-feira a segunda derrota na Divisão A da Liga das Nações, ao perder por 2-1, diante da Áustria, que conquistou assim o primeiro triunfo na competição. Foi um jogo com duas partes muito distintas. As jogadoras portuguesas entram bem na partida e amealharam inúmeras oportunidades de golo durante o primeiro tempo, mas a ineficácia do ataque português fez com que o encontro chegasse ao intervalo com um nulo no marcador.



No segundo tempo, as austríacas entraram empenhadas em mudar a imagem dada nos primeiros 45 minutos e conseguiram-no. Ao contrário de Portugal, a Áustria não desperdiçou as oportunidades que dispôs e distanciou-se no marcador com dois golos no espaço de cinco minutos. O primeiro golo das austríacas foi resultado de um corte infeliz de Ana Seiça, que rematou contra Catarina Amado e viu a bola encaminhar-se para o fundo das redes portuguesas. O segundo, aos 68', surgiu pelos pés de Barbara Dunst, fruto de um belo remate à entrada da área. Patrícia Morais nada pôde fazer.



Já no período de descontos, Tatiana Pinto subiu à área adversária para reduzir a desvantagem de Portugal com um golo de cabeça e dar assim, alguma justiça ao resultado, principalmente pelo que as Navegadoras conseguiram demonstrar no primeiro tempo.



Resultado inglório para Portugal, que desce assim para o 3.º lugar do Grupo 2, depois de ultrapassado pela Áustria, que é agora 2.ª classificada. França e Noruega, as outras duas seleções do grupo, estão neste momento a jogar.



Classificação virtual do Grupo 2

1.º França, 9 pontos (em jogo)

2.º Áustria, 4 pontos

3.º Portugal, 3 pontos

4.º Noruega, 1 ponto (em jogo)