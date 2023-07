Boas notícias para a seleção feminina: lesão de Kika Nazareth não é grave

Dissiparam-se as dúvidas: afinal, Kika Nazareth não está em risco, continua integrada na Seleção Nacional que retoma os trabalhos de preparação para a inédita participação no Mundial de futebol feminino esta terça-feira e afasta os piores cenários que ainda estivessem em equação.Apesar de, num primeiro momento, o resultados dos exames realizados este domingo à lesão sofrida no joelho direito no jogo da véspera, com Inglaterra, terem sido considerados inconclusivos está em condições de adiantar que os mesmos determinaram que as limitações físicas não são graves e a criativa dona da camisola 20 vai continuar no lote de eleitas do selecionador nacional Francisco Neto e não tem o Mundial em risco.