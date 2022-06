Dolores Silva no arranque da preparação para o Europeu: «Espírito do grupo está fantástico»

A Seleção Nacional feminina arrancou, esta segunda-feira, a preparação para o Campeonato da Europa. Após uma manhã preenchida com exames médicos, Francisco Neto orientou, à tarde, o primeiro treino na Cidade do Futebol e, no final, Dolores Silva garantiu que "o espírito do grupo está fantástico"."Não podia estar melhor. É uma oportunidade única podermos estar aqui a representar ao mais alto nível o nosso país, por isso cada uma de nós está super orgulhosa por fazer parte deste grupo. É certamente um primeiro dia muito feliz, por iniciarmos um trabalho que queremos que seja o mais longo possível", referiu a capitã, em declarações ao Canal 11, reproduzidas pelo site da FPF.Portugal estreia-se na prova a 9 de julho, frente à Suíça, e vai ainda defrontar, no Grupo C, as seleções da Suécia e da Holanda. Para a médio, que atua no Sp. Braga, os três encontros "são de nível de exigência máximo. "A Suécia, com um poderio enorme, é encarada como a favorita do grupo. A Holanda, que venceu o último Europeu, é uma seleção muito forte que temos de respeitar. O mesmo acontece com a Suíça, que tem evoluído muito, com jogadoras a competirem nas melhores equipas da atualidade. São três seleções que vão exigir-nos muito e é isso que queremos", considerou a jogadora de 30 anos.Presente na estreia lusa, em 2017, Dolores Silva vai disputar o segundo Europeu e assume que o objetivo é chegar "po mais longe possível". "Foi uma frustração não nos termos qualificado diretamente [n.d.r.: Portugal ocupa a vaga da Rússia], apesar da excelente fase de grupos que fizemos. Agora temos a oportunidade de viver o sonho. Vamos, acima de tudo, desfrutar do momento, que é incrível, e fazer tudo para irmos o mais longe possível. Fizemos história com a presença no último Europeu e agora queremos continuar a fazer", concluiu.