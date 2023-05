Eleitas de Francisco Neto vão ter formação

As jogadoras eleitas por Francisco Neto no próximo dia 30 para representar Portugal pela primeira vez num Mundial de futebol feminino terão formação específica no estágio que vai decorrer na Cidade do Futebol, de 19 de junho a 4 de julho, antes da partida para a Nova Zelândia e Austrália. A ação insere-se no programa da Portugal Football School (PFS) e proporciona formação na área de dirigismo e ‘team management’, o que evidencia por parte das jogadoras "um pensamento pós-futebol" e "preocupações relativamente à gestão das suas carreiras de curta duração como profissionais de futebol", no entender de André Seabra, diretor da PFS.Hoje tem lugar o Encontro Nacional de Treinadoras na Cidade do Futebol. Marisa Gomes, técnica nacional, ficará a cargo de uma palestra e Susana Cova, treinadora de futebol, apresentará o tema ‘Mulheres no Futebol Feminino’. Francisco Neto e Jorge Braz, selecionadores nacionais, falarão sobre ‘Futebol Feminino’ e ‘Mulheres no Futsal Masculino’, respetivamente. Luís Conceição, selecionador de futsal feminino, apresentará o painel ‘Futsal Feminino’ e Mónica Jorge, diretora da FPF, explicará os "próximos passos" do organismo que rege o futebol nacional.A tribuna presidencial do Estádio Nacional vai receber hoje, entre as 16 e as 19 horas, o troféu do Mundial, prova que se vai disputar de julho a agosto na Austrália e Nova Zelândia. O evento, onde vai estar Fernando Gomes, presidente da FPF, contará ainda com a presença de Francisco Neto e Vlatko Andonovski, selecionadores de Portugal e dos EUA, entre outros.