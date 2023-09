Eleitas para a Liga das Nações conhecidas na sexta-feira

A convocatória para a Liga das Nações feminina será conhecida ao meio-dia de sexta-feira, com o selecionador Francisco Neto a divulgar o nome das eleitas para representar Portugal na primeira edição da prova.Depois da participação da Seleção Nacional no primeiro Mundial de futebol feminino que decorreu na Austrália e Nova Zelândia, as Navegadoras voltam a jogo para defender a equipa das quinas.O primeiro jogo terá lugar no Estádio du Hainaut, na cidade de Valenciennes, em França, com a seleção gaulesa, dia 22; o segundo será quatro dias depois, em Barcelos, frente à Noruega.