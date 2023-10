Fátima Pinto e o jogo com a Áustria: «Queremos retirar as fortalezas delas»

A Seleção feminina de futebol prossegue a preparação do duplo embate com a Áustria a contar para a Liga das Nações (dia 27, em Altach, e 31, na Póvoa de Varzim) e Fátima Pinto deu voz à ambição do grupo comandado por Francisco Neto, após a vitória por 3-2 sobre a Noruega.





"Poder somar nove pontos depois destas duas jornadas seria realmente incrível para nós. Temos consciência da dificuldade dos jogos, sabemos o que a Áustria fez. Bateu-se muito bem contra a França, que teve poucas oportunidades de golo, conseguiu um empate contra a Noruega, sabemos que vão ser jogos difíceis, mas sim, queremos sair desta dupla jornada com nove pontos", assumiu a jogadora de 27 anos, que antecipa, ainda assim, dificuldades no duelo com as austríacas: "O poderio físico é um dos pontos fortes da equipa da Áustria, sabemos que têm muitas jogadoras a atuar no campeonato alemão e também no inglês, que se destacam muito pelo físico e nós temos de combater isso. É verdade que a Noruega mostrou respeito por nós, baixou linhas, talvez a Áustria faça o mesmo, temos que ver."Nos seis jogos disputados entre Portugal e Áustria o equilíbrio é a nota dominante, com três vitórias para cada lado e sete golos para cada uma das equipas. "Os confrontos têm sido equilibrados, sabemos que a Áustria vai lutar até ao fim. Nós vamos querer retirar as fortalezas da Áustria e conseguir o melhor destes dois jogos", afiançou.A centrocampista reconhece o peso que a camisola das quinas vai ganhando à medida que o sucesso e a visibilidade crescem com as campanhas internacionais de Portugal. "Representar a Seleção traz sempre uma responsabilidade acrescida e temos consciência disso. Sabemos que é uma jornada dupla muito importante para nós, assim como para a Áustria", assimiu, garantindo: "Nós próprias somos muito exigentes connosco, queremos sempre dar o nosso máximo e elevar o nome de Portugal sempre mais alto. É a primeira vez nesta competição para todas. Sabemos que o facto de as pessoas verem-nos mais e acompanharem-nos mais traz uma pressãozinha extra, mas temos de continuar a fazer o nosso trabalho como temos vindo a fazer até agora."Com uma renovação em curso, com a primeira chamada da guarda-redes Sierra Cota-Yarde ou da defesa Maria Miller, Fátima Pinto abordou a integração das novas jogadoras no grupo. "Tentamos sempre que sejam bem recebidas. Sabemos que este é um momento especial para todas, vir cá pela primeira vez. Tentamos que se sintam bem, que não sintam aquele nervosismo inicial, vamos acolhê-las bem", garantiu.A internacional portuguesa rendeu Andreia Bravo, de 18 anos, aos 78' do Sporting-Torreense que se disputou em Alvalade e que as leoas venceram por 3-0. Desafiada a pronunciar-se sobre o assunto, Fátima Pinto rematou: "O plantel do Sporting tem muita qualidade, isso é ótimo. Acho que tem a ver com as decisões dos treinadores, cada treinador tem a sua decisão, continuo a fazer o meu trabalho, como sempre. Há outras jogadoras e toda a gente merece as suas oportunidades."