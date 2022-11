Francisco Neto após vitória sobre Costa Rica: «Saio com boas sensações para o playoff do Mundial»

Francisco Neto era um treinador satisfeito após a vitória (1-0) de Portugal sobre a Costa Rica, no segundo particular de preparação para o playoff de qualificação para o Mundial'2023. Esta foi o sexta triunfo consecutivo da equipa das quinas, algo inédito e que deixa o selecionador nacional agradado."Sabe bem. Claro que gostaríamos que tivesse tido mais brilhantismo na 1.ª parte principalmente. Na 2.ª parte melhorámos imenso. Feliz por termos sido competentes, tivemos um grande crescimento e isso é muito importante. Elas saírem confiantes, não sofremos golos e marcámos seis. Por isso, saio com boas sensações para fevereiro [altura em que se disputa o playoff]", começou por dizer ao Canal 11."A 1.ª parte foi mais repartida, não tivemos fluidez e ataque à profundidade. Corrigimos ao intervalo, a equipa soltou-se mais e foram aparecendo as oportunidades. Pena não termos feito mais contra uma equipa já apurada para o Mundial", acrescentou."Acima de tudo é valorizar o processo das jogadoras, que têm lutado contra as melhores. Costa Rica está entre as 29 melhores no Mundial e queremos lá estar também. Dupla jornada bem conseguida. Estou muito contente com as jogadoras. Grande atitude e grande compromisso. Estou preocupado com lesões, claro que é tempo de regressar ao clubes, mas estamos tranquilos porque sabemos da qualidade dos clubes em Portugal e fora. Esperamos ter todas as jogadores disponíveis para o playoff.""Manter este comprimisso, dedicação e paixão, jogando bem ou menos bem, mas sempre com o mesmo compromisso e paixão pelo país. Grande mensagem para as jogadoras é que sejam sérias e comprometidas com o trabalho do clube. Quanto melhor estiverem nos clubes melhor chegam à seleção. Confiamos muito nesse trabalho e agora é regressar, fazer o acompanhamento e deixá-las crescer nesse espaço importante e onde passam muito tempo. É um espaço fundamental para que cheguem nas melhores condições", concluiu.Também Jéssica Silva, que marcou o único golo do jogo, comentou a partida ao Canal 11. "Sabe super bem [marcar o golo da vitória]. Estou aqui para ajudar a equipa. Felizmente ganhámos o jogo, que é mais importante que o golo. Era bom para nos dar confiança para a partida para a Nova Zelândia. Saímos daqui muito felizes. São seis vitórias consecutivas. Há coisas que temos de continuar a trabalhar, não foi um jogo perfeito especialmente na 1.ª parte. Se continuarmos assim vamos estar bem na Nova Zelândia. Sabíamos que a Costa Rica era melhor organizada e a verdade é que nos preparámos. Não sabemos o que vamos encontrar, mas sabemos que vamos ter muitas dificuldades. Estamos preparadas e venha o estagio na Nova Zelândia", começou por referir a avançada portuguesa."São sensações muito boas, mas temos de dar seguimento nos clubes e continuar confiantes. Estamos todas com main set certo, porque o próximo ano será muito importante. Assim vamos chegar preparadas a fevereiro", finalizou.Bruna Lourenço entrou no decorrer da partida e estreou-se assim pela seleção principal, algo que disse ser o concretizar de um sonho. "Muita felicidade, é sonho de criança. Tenho trabalhado para isso. Estrear-se com uma vitória é algo incrível. É sempre bom, sou mais uma para ajudar, quer seja nas quatro linhas ou nos treinos. Objetivo é chegar ao Mundial. Este estágio foi super importante. Sabemos que é uma longa paragem agora, mas temos de trabalhar nos clubes e levar esta confiança para a Nova Zelândia", afirmou a defesa portuguesa ao Canal 11."Este coletivo tem tudo para chegar longe, é uma luta que decorre há algum tempo. Sabemos que podemos subir mais [no ranking]. Estar aqui é um privilégio para qualquer uma. Aprender com as melhores e super bom. Quero continuar cá e vou trabalhar para isso", garantiu.