Francisco Neto e jogo com Costa Rica: «Será mais próximo daquilo que poderemos ter frente à Tailândia»

O selecionador Francisco Neto disse esperar no particular com a Costa Rica um adversário mais próximo das características da Tailândia, um dos possíveis adversários no playoff para o Mundial'2023 de futebol feminino."A Costa Rica é uma equipa que privilegia ter bola, e é muito organizada nos seus momentos defensivos. Nesse sentido, é muito diferente do Haiti. Será um jogo mais próximo do que o que poderemos ter frente à Tailândia", disse o selecionador, em declarações aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Para Francisco Neto, numa fase em que a equipa soma cinco vitórias consecutivas, o espírito tem sido muito positivo. "Vejo um grupo animado, com muita vontade de continuar a ganhar e, acima de tudo, focado nos objetivos que tem para esta dupla jornada, que é crescer enquanto equipa", disse o treinador, que deverá dar minutos a jogadoras menos utilizadas.