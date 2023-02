Francisco Neto confiante: «Fazer o que ainda não foi feito e criar referências»

A Seleção Nacional feminina parte esta quinta-feira rumo a Auckland, capital da Nova Zelândia, onde vai defrontar o vencedor do duelo entre Camarões e Tailândia no playoff de acesso ao Mundial que ali se vai disputar no Verão.Francisco Neto, o selecionador nacional, deu conta do estado de espírito pouco antes da partida. "É um orgulho imenso por estarmos neste ponto. O grande objetivo sempre foi depender de nós, chegar às fases decisivas dessa forma. Levamos 12 jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo, falta-nos um. Vamos procurar fazer o que nunca foi feito, afirmamo-nos mais uma vez no panorama internacional e conseguir o apuramento para uma fase final em que nunca estivemos, criar impacto e referências para as jogadoras que vêm a seguir", atirou.Quanto às condicionantes da preparação de um jogo que implica a adaptação a uma diferença de 13 horas, desconhecendo ainda o adversário, Francisco Neto reconhece as contingências, mas assegura ter o plano delineado. "Não estamos com as jogadoras há três meses, desde novembro, e além da adaptação toda fisiológica que vamos ter de fazer, com o jet-lag, fuso horário, condições climatéricas, etc, o nosso foco vai ser essencialmente a nossa forma de jogar, até ao encontro com a Nova Zelândia. A partir de dia 18, sabendo qual vai ser o nosso adversário, olharemos mais para o lado estratégico, atendendo a quem teremos do outro lado. Iremos mostrar às jogadoras que os Camarões terão um lado mais físico e individual do jogo e a Tailândia dará problemas de uma postura muito coletiva e de grande entreajuda, de muito maior proximidade. Teremos de estar preparados para os dois tipos de jogo", rematou.A capitã das portuguesas, Dolores Silva, também compareceu na sala de imprensa da Cidade do Futebol para revelar a forma como o grupo está a encarar o próximo desafio. "Partimos com muita alegria, muita felicidade por estarmos a desfrutar este momento maravilhoso da Seleção Nacional, sabendo que vamos para um playoff pelo qual lutámos muito. Vai ser uma longa viagem, mas cada uma de nós vai com toda a motivação para atingir um dos objetivos maiores das nossas vidas", assumiu.Desafiada a pronunciar-se sobre a proposta do Sindicato dos Jogadores de equiparar os salários mínimos de homens e mulheres no futebol profissional, a centrocampista do Sp. Braga... chutou para canto. "Aquilo que levamos de acrescido neste jogo são os objetivos da Seleção Nacional. Este é o jogo da nossa geração, das gerações passadas e futuras, é esse o nosso foco. Colocar Portugal na maior competição de todas, que é um Campeonato do Mundo, pela primeira vez no futebol feminino, , honrar e defender o nosso país da melhor maneira possível, é o nosso objetivo. Tudo o resto, é um acréscimo", defendeu, rematando: "Estamos focadas em representar da melhor forma Portugal. Isso são outros temas, outros assuntos, que envolvem também outras pessoas, o nosso foco agora é outro."Sobre um eventual favoristismo de Portugal, Dolores foi comedida. "Vai ser um playoff difícil, quer a Tailândia, quer os Camarões são seleções fortes, chegaram a esta fase por mérito próprio. Temos de estar com os pés assentes na terra, vai ser uma final, um jogo bastante competitivo. As possibilidades para cada equipa são de 50-50", sentenciou.