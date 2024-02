Francisco Neto enfatiza os 3 golos à Rep. Checa: «Era o que tínhamos em oito jogos»

A Seleção Nacional de futebol feminino venceu esta quarta-feira a República Checa (3-1), em jogo de preparação, e o técnico da equipa lusa, Francisco Neto, enfatizou a primeira vitória de Portugal sobre adversárias tradicionalmente complicadas."A República Checa era possivelmente das equipas que estão dentro do nosso lote, ali perto de nós no ranking, das mais complicadas. No confronto direto tínhamos, nos oito jogos na história de todo o futebol feminino português, zero vitórias, três golos marcados e 26 golos sofridos", começou por referir o selecionador nacional, apontando já para o jogo de terça-feira: "Jogaremos agora contra a Coreia do Sul, uma equipa com uma abordagem diferente, mais técnica, com outro tipo de jogadoras."O ensaio com as checas serviu também para promover três estreias: Maria Alagoa, Nelly Rodrigues e Bia Meio-Metro. Francisco Neto congratulou-se com o momento: "Todo o grupo tem vindo a receber estas jovens jogadoras e a forma como as têm ajudado a integrar, para mim, isso é cultura de seleção."