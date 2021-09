Francisco Neto: «Saímos daqui com um amargo de deixarmos dois pontos»

Portugal iniciou esta quinta-feira a qualificação para o Mundial'2023 com um empate na Turquia. Após o encontro, o selecionador Francisco Neto admitiu que a Seleção Nacional só 'acordou' após o intervalo.





"Não foi uma boa primeira parte de Portugal. Mesmo tendo sempre mais bola, estivemos mais intranquilos, com uma circulação de bola muito lenta, e não fomos tão competentes. Mas, depois, na segunda parte, acho que só houve uma equipa. Portugal teve muitas oportunidades, mas, infelizmente, não conseguimos ir além de um empate e, sem dúvida nenhuma, saímos daqui com um amargo de deixarmos dois pontos, quando o objetivo era levar os três.Francisco Neto lamentou ainda o desacerto na finalização: "Temos trabalhado imenso essa fase. Já no último apuramento foi algo que nós tentámos ir melhorando, e Portugal, contra qualquer equipa do mundo, tem criado sempre oportunidades, que muitas vezes esbarram na trave ou nas defesas das guarda-redes. É algo em que insistimos e em que queremos continuar a trabalhar, e a equipa tem consciência disso, e vamos melhorar no futuro"."Conseguimos colocar em prática a ideia na segunda parte, a estratégia foi a mesma nas duas partes. Na segunda, conseguimos reconhecer melhor os espaços, ter um bocadinho mais de paciência, aumentámos mais o ritmo da circulação da bola, que era o que queríamos na primeira parte", concluiu o selecionador nacional.