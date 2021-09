Francisco Neto: «Saímos daqui felizes e com boas sensações»

Portugal goleou este domingo em Israel na 2.ª jornada da fase de qualificação para o Mundial'2023 de futebol feminino. No final da partida, Francisco Neto reconheceu estar satisfeito e "sobretudo feliz" com o resultado e a exibição.





"Concretizámos o desejo para o jogo, que era os três pontos, e com golos, que precisávamos e trabalhámos para isso. Levámos quatro pontos desta jornada dupla, queríamos os seis, mas saímos daqui felizes e com boas sensações. Duas deslocações muito complicadas e conseguimos, em menos de 72 horas, realizar dois jogos com competência, tirando aquela primeira parte da Turquia, e é nesse registo que queremos continuar neste apuramento", afirmou o selecionador nacional."Percebemos após o processo do último Europeu que precisávamos de dar um passo em frente. Nos Estados Unidos [jogos particulares], já utilizámos esta rotação, já estava pensado e sabíamos que teríamos de elevar o patamar de todas as jogadoras, para estar num nível mais homogéneo. Estamos muito felizes também pela resposta que deram, pela estreia da Ana Rute, e algumas atletas com menos internacionalizações que deram um sinal de que podemos contar com elas. É o primeiro jogo da época, há muito por crescer e vamos crescer durante a época. Mas feliz pela competência a criar e finalizar.""Procurámos já nos Estados Unidos estar nesse registo. Aí, passámos mais tempo a defender e não foi tão percetível. A ideia é procurarmos assumir muito mais os jogos do que no passado. Temos essa obrigação. Temos algumas jogadoras que nos dão muita largura e profundidade no jogo. Para poder potenciar essas jogadoras, faz sentido esta estrutura, sabendo que normalmente jogamos contra equipas como Turquia, Israel e possivelmente a Bulgária, que se fecham muito atrás da linha da bola".