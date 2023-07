Kika Nazareth lesiona-se e deixa Inglaterra-Portugal em lágrimas a três semanas do Mundial

Corria o minuto 48 do jogo de preparação para o Mundial da Seleção Nacional feminina com a Inglaterra (0-0) , campeã da Europa, quando Kika Nazareth colocou mal a perna direita no relvado, numa bola dividida com Keira Walsh. A criativa jogadora portuguesa foi assistida no relvado, ainda reentrou e foi a jogo, mas não conseguiu continuar, tendo sido substituída ao 50 por Telma Encarnação.Kika saiu do campo chorosa, pelo próprio pé e sem dificuldades aparentes para se deslocar, mas as lágrimas da jogadora criaram alguma apreensão, repartida pelo próprio selecionador nacional, Francisco Neto, que elucidou, no final do jogo, ao Canal 11: "Infelizmente, pediu para sair, não estava confortável, estava com algumas dores agora no final do jogo. Vai ser reavaliada, esperemos que não seja nada. Mas sim, queixou-se do joelho [direito]."Kika Nazareth é um dos principais trunfos da Seleção Nacional feminina que se vai estrear numa fase final do Mundial e jogou no apoio à dupla de ataque composta por Diana Silva e Jéssica Silva frente a Inglaterra.