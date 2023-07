Inglaterra-Portugal, em direto

há 1 horas 13:07

Francisco Neto: «É um jogo de elevado grau de dificuldade»



Paulo Calado

Já em solo britânico, o selecionador nacional Francisco Neto realçou a importância do encontro de hoje, às 15h15 em Milton Keynes, para o desenvolvimento da equipa das quinas, que defrontará Estados Unidos, Holanda e Vietname no Campeonato do Mundo. "É um jogo de elevado grau de dificuldade e próximo daqueles que iremos encontrar na fase de grupos. Inglaterra é uma equipa que no Mundial lutará pelos lugares cimeiros. Queremos perceber em que patamar estamos, que erros faremos e onde temos de melhorar o que já fazemos de bom. É um jogo que não definirá o que será Portugal no Mundial, mas ajudará na experiência e no conhecimento", considerou.