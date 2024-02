Maria Alagoa: «Nem me lembrava da última que fui para a cama sem pensar na estreia»

Maria Alagoa entrou aos 65' do jogo particular que a Seleção Nacional feminina de futebol realizou esta quarta-feira com a República Checa (vitória por 3-1) e não escondia a sua alegria no final da partida."Sinceramente, não me lembro da última vez que fui para a cama sem pensar no dia em que me estreava por Portugal", assumiu a criativa de 20 anos, que reconheceu o sentimento especial por render Carolina Mendes, avançada de 35 anos que esteve em plano de evidência no triunfo das Navegadoras: "Claro que sim, é uma jogadora que cresci a ver jogar e vê-la marcar na primeira parte e, depois, ter entrado para o lugar dela torna o momento ainda mais especial."