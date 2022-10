Seleção Nacional feminina sobe à melhor posição de sempre no ranking da FIFA

A Seleção Nacional feminina de futebol subiu, esta quinta-feira, ao 23.º lugar do ranking da FIFA, a melhor posição já ocupada pela equipa das quinas, ultrapassando Irlanda, Escócia, Rússia e Colômbia.Para esta subida contribuiram as quatro vitórias no mesmo número de jogos que Portugal registou desde agosto, frente a Sérvia (2-1), Turquia (4-0), Bélgica (2-1) e Islândia (4-1).A Seleção Nacional feminina, recorde-se, é cabeça de série no playoff intercontinental de acesso ao Mundial'2023 , que se joga nos dias 17 e 23 de fevereiro desse ano, na Nova Zelândia.