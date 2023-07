Situação clínica de Kika será reavaliada na segunda-feira

Kika Nazareth aguarda ainda um diagnóstico definitivo. A jogadora de 20 anos, que saiu lesionada aos 50' do jogo de preparação com Inglaterra para o Mundial de futebol feminino que se realiza a partir de dia 20 na Austrália e Nova Zelândia realizado no sábado, viu os exames feitos este domingo serem inconclusivos, mantendo-se sob observação da Unidade de Saúde e Performance da FPF.A dona da camisola 20 da Seleção Nacional será reavaliada e ficará a saber da real extensão do problema físico no joelho direito que a impediu de continuar a jogar frente às campeãs europeias, na preparação da inédita participação de Portugal num Mundial de futebol feminino.