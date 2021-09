Suzane Pires homenageada pela seleção da Turquia com camisola e mensagem especial

Suzane Pires foi esta quinta-feira homenageada antes do encontro entre Turquia e Portugal, que terminou com empate (1-1) e marcou o arranque do apuramento para o Mundial'2023 de futebol feminino para as duas seleções.

A internacional portuguesa, de origem brasileira, regressou ao ativo quatro anos após ser mãe e recebeu uma camisola da seleção turca autografada pelas jogadoras adversárias - entregue pela selecionadora Necla Güngör pleno relvado do Estádio Oba, em Alanya - com uma mensagem especial: "Olá, Suzane! É uma pessoa muito forte e é mãe, inspirando por isso todas as mulheres. Temos a certeza de que o seu filho terá sempre muito orgulho de si".