Tatiana Pinto acredita em Portugal no Mundial feminino: «Temos de sonhar mais alto»

Tatiana Pinto deu voz ao cada vez maior nervosismo na contagem decrescente para a estreia da Seleção Nacional num Mundial feminino- "Agora é diferente, já há um friozinho na barriga, há algum nervosismo, mas é uma ansiedade saudável", defendeu -, dando a receita para o pontapé de saída, no domingo: "É cumprir a estratégia, a Holanda dispensa apresentações, são uma potência, são vice-campeãs mundiais."Sobre o derradeiro ensaio para o Mundial, no domingo, com a Noruega (1-2), a centrocampista defendeu: "Qualquer oportunidade que temos para jogar por Portugal, para mais com uma seleção como a Noruega, muito forte fisicamente, é motivo de orgulho. O resultado não importa muito, as coisas correram bem."Já quanto ao favoritismo dos Estados Unidos no grupo, Tatiana fez questão de relativar a situação, inflacionando as probabilidades lusas. "É tudo um bocadinho teórico, temos uma oportunidade espetacular de fazer coisas diferentes e temos de sonhar um pouco mais alto", incentivou, rematando: "Respeitamos a seleção do Vietname da mesma forma."