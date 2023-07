Telma Encarnação fez póquer à Ucrânia em teste para dar ritmo antes do Mundial

Depois de, na sexta-feira, Jéssica Silva ter bisado e brilhado no último ensaio de Portugal para a inédita participação num Campeonato do Mundo feminino, na vitória por 2-0 sobre a Ucrânia no Bessa – partida que marcou ainda o recorde de assistência em jogos da Seleção (20.123 espectadores) –, ontem foi a vez de Telma Encarnação ser protagonista em nova vitória (6-0) sobre as ucranianas.

A avançada do Marítimo aproveitou da melhor forma o jogo-treino de curta duração no Bessa, cujo objetivo passou, essencialmente, por dar ritmo às jogadoras menos utilizadas na véspera. Telma puxou dos galões de 'matadora' e marcou quatro dos seis golos da equipa comandada por Francisco Neto.

Hoje, a Seleção goza de um último dia de descanso, antes de retomar os trabalhos amanhã na Cidade do Futebol, a partir das 16 horas. Às 21h15, a comitiva lusa parte para a Nova Zelândia, com escala no Dubai. O pontapé de saída das Navegadoras no Mundial, recorde-se, está marcado para dia 23, em Dunedin, com a Holanda. Segue-se o Vietname (dia 27) e, depois, os Estados Unidos (1 de agosto).