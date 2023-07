Adversário de Portugal no Mundial de futebol feminino anuncia convocadas para a fase final

A Holanda divulgou, esta sexta-feira, as 23 jogadoras que vão estar presentes na fase final do Mundial de futebol feminino 2023, que vai decorrer na Nova Zelândia e Austrália.Andries Jonker, selecionador holandês, convocou 11 jogadoras que podem fazer a estreia num campeonato do Mundo.A seleção holandesa está no Grupo E, onde estão presentes Portugal, Vietname e a poderosa seleção dos Estados Unidos.: van Domselaar (Twente), Kop (Ajax) e Weimar (Feyenoord).: van Dongen (Atlético Madrid), Dijkstra (Twente), Wilms (Wolfsburg), Nouwen (Milan), Kaptein (Twente), van der Gragt (Inter) e Janssen (Wolfsburg).: Roord (Wolfsburg) Baijings (Bayer Leverkusen), Pelova (Arsenal), van de Donk (Lyon), Beerensteyn (Juventus), Groenen (PSG), Casparij (Manchester City) e Egurrola (Lyon).: Brugts (PSV), Jansen (Twente), Martens (PSG), Snoeijs (Everton) e Spitse (Ajax).