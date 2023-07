Ana Borges em gestão de esforço a três dias da estreia de Portugal no Mundial

A polivalente futebolista portuguesa Ana Borges esteve esta quinta-feira ausente do treino da formação das quinas, em "gestão de esforço", a três dias da estreia na prova, no domingo, face à Holanda, em Dunedin, na Nova Zelândia.

Num dia marcado em Auckland por um inusitado tiroteio que já causou três mortos, em pleno centro da cidade, a seleção lusa, instalada a vários quilómetros de distância, passou ao lado do trágico acontecido e cumpriu mais uma sessão de trabalho.

No Mangere Centre Park, a mais de 20 quilómetros do centro da mais populosa cidade neozelandesa, Ana Borges foi a única baixa na sessão, enquanto Kika Nazareth integrou o treino no início, na parte aberta à imprensa, mas depois não a cumpriu na totalidade, ainda a recuperar de uma lesão num joelho.

A futebolista do Benfica, de 20 anos, lesionou-se a 1 de julho, no empate a zero num particular realizado no reduto da campeã europeia em título Inglaterra, e, desde então, ainda não esteve em pleno às ordens de Francisco Neto.

Pelo contrário, a central Diana Gomes, que assustou no treino aberto de segunda-feira, já integrou a sessão em pleno, juntando-se no lote de recuperadas à também central Sílvia Rebelo e à média Fátima Pinto.

A sessão de treino do conjunto das 'quinas' contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, que está em Auckland na qualidade de membro do FIFA Council.

A formação das 'quinas' defronta as neerlandesas, as vice-campeãs mundiais em título, no domingo, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), em Dunedin, em encontro da jornada inaugural do Grupo E.

Depois do embate com a Holanda, Portugal enfrenta o também estreante Vietname, em Hamilton, em 27 de julho, pelas 19:30 locais (8:30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, as vencedoras dos últimos dois Mundiais, em Auckland, a 1 de agosto, pelas 19:00 locais (8:00 em Lisboa).

A formação das 'quinas' prossegue a preparação para o Mundial2023 na sexta-feira, com um treino previsto para as 10:30 locais (23:30 de hoje em Lisboa) - o horário ainda por confirmar -, o último no Mangere Centre Park antes da estreia.

A prova arranca hoje, pelas 19:00 locais (8:00 em Lisboa), com o jogo entre a anfitriã Nova Zelândia e a Noruega, que se defrontam no Eden Park, em Auckland, em embate da ronda inaugural do Grupo A.

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.