Ana Borges: «Sabíamos da importância do momento e do palco que estávamos a pisar»

Ana Borges reconheceu esta quinta-feira a importância do apoio que os portugueses deram à Seleção Nacional feminina no Mundial'2023. "Sabíamos que íamos ter muito apoio em Portugal e lá. Apesar do fuso horário, não nos iriam falhar. Muitas vezes fomos buscar força a eles [adeptos]", começou por dizer a internacional à saída do aeroporto de Lisboa onde a seleção era esperada por largas dezenas de adeptos."As lágrimas eram porque queríamos continuar em competição e foi uma frustração. Estivemos a um poste dos oitavos de final. Sentimos um orgulho enorme em ser portuguesas e representar Portugal""Prefiro partilhar o campo com jogadoras portuguesas, não olho para as adversárias"."Não há mensagens a passar. Sabíamos da importância do momento e do palco que estávamos a pisar".